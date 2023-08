Stupro di gruppo, due 19enni assolti. Il gup: "Condizionati dalla pornografia"

Stupro di gruppo, la sentenza che fa discutere. Assolti per "deficit educativo"

Due ragazzi di diciannove anni sono stati giudicati non punibili dai giudici. Erano accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 18enne. Ma il gup ha deciso per la loro assoluzione. Secondo il magistrato "non potevano avere la percezione del no di quella ragazza avendo una concezione assai distorta del sesso che li ha condotti in errore". Sono alcuni passaggi - si legge sul Corriere della Sera - delle motivazioni della sentenza del marzo scorso emessa dal gup del tribunale di Firenze, con la quale due giovani, 19enni all’epoca dei fatti, sono stati assolti dall’accusa di violenza nei confronti di una ragazza di 18 anni durante una festa in casa nel 2018.