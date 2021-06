Stupro e omicidio di Sarah Everard: confessa un poliziotto di Londra

Una distesa di fiori per ricordare Sarah, vittima di un poliziotto che l'ha stuprata e uccisa

Il caso di Sarah Everard, cittadina inglese di 33 anni stuprata e uccisa, ha un colpevole: ha infatti confessato Wayne Couzens, 48enne agente della polizia metropolitana di Londra.

Sarah era scomparsa lo scorso 3 marzo nella zona di Clapham, nel sud di Londra.

Il giorno dopo, il compagno di Everard aveva denunciato la scomparsa della donna, i cui resti erano stati poi ritrovati e identificati in un bosco del Kent, a circa 30 chilometri dalla casa di Couzens.

Il suo omicidio ha sollevato un’ondata di commossa partecipazione, che ha portato migliaia di donne nel Regno Unito e nel resto del mondo a parlare apertamente delle proprie esperienze come vittime di violenza, evidenziando inoltre la carenza delle risposte istituzionali al fenomeno della violenza di genere.

Già denunciato da un’altra donna per atti osceni in un fast-food, il poliziotto è stato arrestato e ha in seguito confessato la propria colpevolezza.