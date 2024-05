Succhi di frutta fanno ingrassare? Ecco i migliori che fanno bene alla salute

Succhi di frutta: ecco i più sani e che fanno bene alla salute

I succhi di frutta sono buoni e dissetanti, ma fanno davvero bene? La risposta è complessa: dietologi e nutrizionisti sconsigliano assolutamente i succhi zuccherati, considerandoli nemici della dieta e della salute. È preferibile consumare frutta intera, che offre preziose fibre e altri nutrienti essenziali. Inoltre, i succhi contengono calorie liquide, che non saziano come la frutta intera.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui i succhi di frutta o verdura al 100% possono avere effetti benefici. In particolare, tre succhi si distinguono per i loro effetti positivi, specialmente per chi pratica attività fisica. Ecco una panoramica riportata da La Gazzetta dello Sport.

Succo di melograno: Ricchissimo di polifenoli, antiossidanti che combattono l'infiammazione, il melograno è uno dei tesori dell'autunno. I polifenoli nel succo di melograno migliorano la salute del cuore, abbassano la pressione sanguigna e hanno proprietà antitumorali. Alcuni studi, finanziati da associazioni di coltivatori, indicano che bere succo di melograno ogni giorno può migliorare la memoria visiva negli adulti di mezza età e negli anziani.

Succo di amarene: Le amarene sono note per le loro proprietà salutari. Una meta-analisi pubblicata sul Journal of the American College of Nutrition ha rilevato che gli atleti che bevono succo di amarene (o estratto in polvere) da 7 giorni a 1,5 ore prima delle gare di resistenza migliorano le loro prestazioni grazie agli antociani, che riducono l'infiammazione e migliorano il flusso sanguigno ai muscoli. Studi precedenti hanno dimostrato che le amarene aiutano a ridurre la perdita di forza e migliorano il recupero muscolare dopo l'esercizio intenso. Ricche di polifenoli e potassio, le amarene possono abbassare la pressione sanguigna e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e ictus. Inoltre, il succo di amarene è ricco di melatonina, l'ormone che regola il ciclo sonno-veglia, aiutando a contrastare l'insonnia.

Succo di barbabietola: Il succo di barbabietola contiene nitrati, che il corpo trasforma in ossido nitrico, un potente vasodilatatore che apre i vasi sanguigni e aumenta il flusso sanguigno. Questo riduce l'esaurimento delle energie durante l'esercizio fisico e abbassa la pressione sanguigna. Le barbabietole contengono anche calcio, vitamina C, ferro, potassio e magnesio. Pur avendo un sapore particolare, il succo di barbabietola contiene meno zucchero rispetto ad altri succhi, rendendolo un alleato della dieta.