Susanna Messaggio. PR e Business Partner di SG Company, nell’AIM di B.Milano

Susanna Messaggio è la nuova PR e Business Partner di SG Company, società quotata all’AIM di Borsa Milano con sede in corso Monforte 20 a Milano.

Susanna Messaggio è imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer. Un volto e una voce noti al grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in storiche trasmissioni TV, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, come Enzo Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Gerry Scotti.

Oggi Susanna Messaggio è soprattutto un’affermata imprenditrice titolare, da vent’anni, di un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, l’agenzia SM Strategie di Comunicazione.

Un nuovo incarico per Susanna Messaggio

Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente, autrice di progetti, testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni autorevoli. Infatti, negli anni ha approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata quanto su piattaforme digitali, collaborando con QN Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino- La Nazione e Il Giorno, Lei Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

È anche influencer e Key Opinion Leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico, moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna Messaggio ha collaborato con l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente di Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de “Il Sole 24 Ore”.

Nel suo nuovo ruolo Susanna Messaggio interverrà trasversalmente e su più fronti, per rispondere alle diverse esigenze del Gruppo e supportare le necessità delle singole divisioni in ambito comunicazione corporate e pr. Risponderà direttamente al CEO & Chairman, Davide Verdesca, occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove partnership strategiche per SG Company, attingendo da subito alla sua consolidata expertise e alla sua stretta rete di relazioni professionali, tra loro sinergiche.

“Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali- spiega Susanna Messaggio- L’approccio “Impossible Everyday” di SG Company è quindi lo stimolo ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese “Sharing Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission ed anche la chiave di successo da condividere con l’azienda.Mi è inoltre di grande stimolo, la possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di SG Company, dai progetti di sostenibilità, a quelli di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il management aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il valore del loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla brand awareness dei diversi progetti di SG Company. Assumo questo incarico con entusiasmo, certa che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di crescita, costante, professionale e personale”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio come Business Partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema prevenzione-obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e curato dalla Format Division di SG Company che nell’arco di un intero anno, punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al lavoro di un Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e della comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione.

«Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra Company. Oltre che con il suo inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti» commenta Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company.