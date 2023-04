Vacanza horror in un B&B: "Il volto in un dipinto uguale a mio figlio"

Svezia, vacanza da brividi nel B&B: "Rumori strani nella notte e un dipinto uguale a mio figlio"

"Sono appena arrivata nel nostro B&B molto appartato e piuttosto spettrale e ho trovato un dipinto di una bambina che è uguale identica a mio figlio”. Con queste parole la britannica Jennie Stevenson racconta su Twitter quella che doveva essere una tranquilla vacanza di relax in una località sciistica Svezia. In realtà, il bucolico Bed and Breakfast che la sua famiglia aveva prenotato online si è rivelato in realtà un luogo assai sinistro e terrificante.

Come prima cosa, la donna ha spiegato che il B&B di campagna si è rivelato essere una proprietà “isolata e piuttosto spettrale”. Ma il peggio è arrivato una volta all’interno: appeso ad una delle pareti della sala da pranzo c’era infatti un dipinto che raffigurava una bambina identica a suo figlio. “Ho cercato in Rete ma non ci sono precedenti notizie terrificanti su questo B&B, quindi probabilmente va bene” scrive ancora Jennie. E poi ancora: “A un certo punto mi sono svegliata con un terrificante rumore di cartacce, come se qualcuno stesse sfogliando delle pagine o un mazzo di carte. Ma siamo sopravvissuti e ora siamo al sicuro 300km più a sud“. Il racconto della donna è diventato virale, e ha scatenato i commenti degli utenti, che hanno iniziato a ipotizzare fenomeni paranormali. E la risposta della signora Stevenson non è tardata ad arrivare: “In Svezia, la Pasqua è quando tutte le streghe volano sulla Montagna Azzurra… quindi sì, presumo che ce ne siano un po’ in giro“.