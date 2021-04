Ancora disordini al cantiere Tav in Val di Susa, con lancio di lacrimogeni sui manifestanti.

Questa notte, con l'avvio delle operazioni di allargamento del cantiere, che ha interessato la zona di San Didero, un gruppo di manifestanti si è presentato in zona e ha lanciato del materiale in direzione della polizia che ha risposto con i lacrimogeni. In mattinata i No Tav hanno organizzato un raduno per continuare la protesta.