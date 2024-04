Teramo, 16enne si impicca con la cintura. L'ombra della sfida social estrema

Teramo, dietro la morte di un 16enne potrebbe esserci una challenge nata sui social

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato nella sua cameretta con una cintura stretta attorno al collo, inutile il tentativo dei soccorritori di rianimarlo, il giovane è morto. Dietro questo apparente suicidio però potrebbe nascondersi una terribile sfida lanciata sui social. "Stringi la cintura, resta senza respirare il più a lungo possibile". Questa challenge estrema - si legge su Il Messaggero - potrebbe essere costata la vita al ragazzo. A fare la scoperta è stato il fratello di 12 anni. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare se la morte sia "figlia" di gesti estremi diffusi sui social. Non è stato trovato nessun messaggio di addio.

Il 12enne, che condivide la stanza con lui, entra e vede il fratello esanime con la cintura stretta al collo: il bambino si mette a urlare e avverte il padre e la madre che allertano i soccorsi. I sanitari, - prosegue Il Messaggero - appena arrivati, hanno cercato in tutti i modi di rianimare il ragazzo, un'operazione che è durata una quarantina di minuti, purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani. Sul luogo i carabinieri per i rilievi del caso ed ascoltare i parenti. Il magistrato, infine, ha disposto anche il sequestro di tutti i pc e cellulari e nominato un tecnico per far esaminare l’apparecchiatura informatica.