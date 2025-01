Teramo sotto choc, trovato il corpo carbonizzato di una donna. Circostanze misteriose

Trovato il corpo carbonizzato di una donna nel Teramano

Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato nel pomeriggio in via Cavoni a Giulianova (Teramo). Potrebbe essere di una 40enne scomparsa qualche giorno fa ma non c’è alcuna conferma. A trovare il cadavere carbonizzato, dei cacciatori in una zona in cui si scaricano abusivamente i rifiuti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Giulianova, il Reparto operativo di Teramo e gli operatori del 118.