Termini Imerese 80enne rapinata e picchiata reagisce, fa arrestare malvivente

Termini Imerese, un'anziana dopo essere stata rapinata e picchiata ha avuto la forza di reagire e far arrestare il malvivente

Una donna di 80 anni, a Termini Imerese, in provincia di Palermo, è stata rapinata e pichiata in casa, ma nonostante l'aggressione l'anziana ha trovato la forza e il coraggio di reagire ferendo al volto il malvivente e facendolo, poi, arrestare.



La pensionata siciliana ha permesso ai carabinieri di poter identificare e fermare poco dopo il presunto rapinatore che è finito in manette. L'uomo arrestato è un cinquantine della zona che, come accertati dagli inquirenti, conosceva la vittima e i familiari e per questo l'aveva individuata come bersaglio sapendo che era da sola in casa.