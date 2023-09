Terni, il sindaco Bandecchi porta in Comune i vigilanti privati di Unicusano

Bandecchi porta in comune la sua ronda privata

C'è degrado in città e il sindaco si fa le sue ronde private. Succede a Terni, dove secondo Repubblica "ha preso servizio un plotone di guardie giurate private. Dieci autopattuglie, in livrea bianca con una pantera disegnata sulla fiancata, che di notte stazioneranno nei luoghi sensibili della città, contro microcriminalità e atti vandalici".

La novità, secondo Repubblica, "è che i poliziotti privati saranno finanziati con 870mila euro da Unicusano, l’università telematica fondata dal primo cittadino, Stefano Bandecchi. Per essere più chiari, i soldi per la sicurezza cittadina, come ha rimarcato lo stesso Bandecchi, «ce li mette il sindaco»".

Come spiega Repubblica, saranno ventiquattro occhi in più a disposizione della sicurezza cittadina, che per un anno saranno puntati dalle 22 alle 7 su «cimiteri, fontane, borghi, palazzi storici, monumenti» e risponderanno alle indicazioni della centrale operativa dei vigili urbani, in attesa che l’amministrazione Bandecchi riesca a integrare l’organico della Municipale con nuove assunzioni. In pratica, oltre ad essere finanziati dal sindaco, i vigilantes saranno anche comandati dal sindaco".

Come riporta Repubblica, "Bandecchi, infatti, aveva rimarcato che la polizia municipale dovesse rispondere direttamente ai suoi ordini, in forza della delega alla sicurezza che ha mantenuto per sé. Una sorta di milizia privata del sindaco, che avrà il compito di vigilare e segnalare alle forze dell’ordine spaccio di droga, furti o situazioni di degrado".