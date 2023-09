Terremoto a Napoli, forte scossa di magnitudo 4.2. Epicentro ai Campi Flegrei

Terremoto a Napoli, si valutano eventuali danni. Continua lo sciame sismico

I napoletani sono stati svegliati da una forte scossa di terremoto alle 3.35 di notte. Uno sciame sismico è in corso nell’area dei Campi Flegrei. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, la terra ha tremato in maniera chiara in molte zone di Napoli. L’ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia specifica che le coordinate geografiche sono 40.8170 (latitudine) e 14.1560 (longitudine). Si tratta di una delle più alte nelle ultime settimane. A Napoli – da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte – in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi secondi oltre che dalle sirene degli allarmi che si sono messe in azione. La gente è scesa in strada.

Scosse di minore intensità, magnitudo 2 e 2.2, erano state registrate anche nella tarda serata di ieri sempre con epicentro i Campi Flegrei. Ieri due scosse in mattinata ai Campi Flegrei hanno di nuovo allarmato la cittadinanza. Due gli eventi avvertiti in mattinata con epicentro nell'area della Solfatara, uno alle 5,06 di magnitudo 2.1 e uno alle 8.31 di magnitudo 2.4. Il primo ad una profondità di 2 chilometri, l'altro di 5. In seguito all’evento la sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.