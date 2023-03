Terremoto in Afghanistan e Pakistan, forte scossa avvertita anche in India

Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan di magnitudo 6.5

Una violenta scossa di terremoto, durata oltre 30 secondi, ha colpito nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, una vasta area del territorio pakistano e afghano. Il tremore è stato avvertito anche a Islamabad, Lahore e in altre città: secondo lo US Geological Survey la scossa è stata di magnitudo 6.5, avvertita in un'area molto vasta, dal Turkmenistan fino all'India. "La gente è uscita di casa e si è messa a pregare il Corano", ha riferito un corrispondente da Rawalpindi.

Il sisma ha avuto una profondità di 194 km: l'epicentro è stato nella catena montuosa dell'Hindu Kush, vicino alla remota provincia afgana settentrionale del Badakhshan. Non è chiaro ancora se ci siano danni o vittime.