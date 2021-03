Cronache

Mercoledì, 3 marzo 2021 - 12:18:00 Terremoto in Grecia centrale, violenti scosse di magnitudo 6,3 scala Richter Forti scosse di terremoto in Grecia centrale, a nord di Larissa: la prima stima sulla magnitudo è di 5,9 sulla scala Richter per due episodi distinti