Terremoto Pinerolo oggi 12 gennaio: scossa di magnitudo 2,7

Torino, terremoto di magnitudo 2.7 nel pinerolese

Una scossa di terremoto è stata avvertita questo pomeriggio nella Valle Germanasca (Torino), nel Pinerolese. Secondo quanto rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' di magnitudo 2.7 con epicentro nella zona di Massello, a una profondita' di circa 10 chilometri. Molte le segnalazioni sui social di persone che hanno avvertito la scossa in varie localita', ma al momento non risultano danni a persone o cose.

Terremoto, Pirozzi, domani giornata dell'alfabetizzazione sismica

"Il 26 novembre 2018 in occasione dell' approvazione della legge che porta il mio nome, per la prevenzione del rischio sismico, fu istituita anche la Giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica, ogni 13 gennaio, in ricordo del catastrofico Terremoto della Marsica del 1915. Dopo la tragedia c’è sempre un investimento di risorse poi si cade nell’ignavia.

Oggi questa legge che compie 4 anni deve far riflettere: un piano straordinario di messa in sicurezza dell’Italia sarebbe l’uovo di Colombo, questo è un territorio fragile e faremmo crescere il Pil senza fare niente di straordinario". Lo ha detto l'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, presentando l'iniziativa della Regione Lazio 'L'Abc in caso di Terremoto. La prevenzione prima di tutto', in occasione della Terza Giornata regionale dell' alfabetizzazione sismica che si svolgera' domani giovedi' 13 gennaio alla presenza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione post Sisma 2016, Giovanni Legnini.

Aprirà i lavori l'assessore Claudio Di Berardino, seguirà la proiezione del trailer documentare 'Terremoti: prevenzione e ricostruzione'. Seguiranno poi gli interventi del prof. Alberto Prestininzi, professore ordinario di geologia alla universita' La Sapienza e Direttore del Ceri, Centro di Ricerca Prevenzione. Sarà inoltre presentata la seconda edizione del Master in analisi valutazione del rischio sismico con il prof. Giuseppe Sappa, ordinario di Geologia applicata alla Sapienza. A seguire tre tavoli di approfondimento.