Terremoto Turchia, trovato il corpo dell'italiano disperso Angelo Zen

Terremoto: Tajani, ritrovato corpo Angelo Zen

È stato ritrovato il corpo dell’italiano disperso a causa del devastante terremoto in Turchia. A darne notizia il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Purtroppo e' stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo gia' provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari", ha fatto sapere Tjani.

Terremoto: Meloni, vicini a famiglia di Angelo Zan

"La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell'imprenditore veneto Angelo Zen, rimasto ucciso nel terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie piu' profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia". E' quanto si legge in una nota della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.