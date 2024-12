Thompson ucciso a sangue freddo fuori dall'Hotel Hilton, pubblicata la prima foto a volto scoperto del killer

La polizia ha diffuso due immagini del sospetto assassino con la faccia scoperta.

Le parole incise sui bossoli

L'uomo che ha ucciso l'amministratore delegato di UnitedHealthcare avrebbe lasciato un messaggio criptico sulla scena del crimine. Secondo fonti della polizia, le tre parole “deny” (negare), “depose” (deporre) e “defend” (difendere) sono state incise sui proiettili e sui bossoli trovati all'esterno dell'Hotel Hilton di New York, dove Thompson è stato ucciso.

Fonti della polizia lo avrebbero confermato a Abc News e al New York Post. Secondo l’inglese The Sun le parole potrebbero essere una citazione dal libro del 2010 “Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claim and What You Can Do About”, ovvero Ritardare, negare, difendere: perché le compagnie assicurative non pagano i risarcimenti e cosa si può fare, scritto da Jay M. Feinman, esperto di diritto assicurativo.