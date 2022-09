Tolentino, un operaio muore schiacciato da un carico, aveva 26 anni

Tolentino, muore schiacciato da un carico un operaio. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti

Un giovane di 26 anni di nazionalità nigeriana questa mattina, 22 settembre, è morto schiacciato da un carico in un'azienda in viale Cristofono Colmbo a Tolentino, in provincia di Macerata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che, considerate le gravi condizioni del ferito, hanno richiesto subito anche il supporto dell'eliambulanza. Per l'operaio non c’è stato nulla da fare: l'uomo è morto ancor prima dell'arrivo in ospedale.



Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato schiacciato, per cause ancora in corso da accertamento, dagli infissi caduti da un muletto all'esterno dell'azienda. Si tratta di una azienda che si occupa di infissi in alluminio e acciaio.



Secondo quanto riportato dai media locali, alla guida del mezzo c'era un uomo che è stato trasferito per accertamenti in pronto soccorso in stato di choc. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco di Tolentino e gli ispettori dello Spsal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Area Vasta 3, che dovranno ricostruire con esattezza quanto avvenuto.