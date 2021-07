Tommaso Paradiso: quel "vocale da 10 minuti" velocizzato non dà il giusto peso

Tommaso Paradiso, l'ex voce dei Thegiornalisti prende le distanze dalla funzione di whatsapp degli audio rapidi. "E' come non voler affrontare il problema, non dà il giusto peso alle cose"

Paradiso rompe gli schemi bocciando la funzione di whatsapp che raddoppia la velocità a cui si possono ascoltare i vocali. Una presa di distanza che nell'era della tecnologia e della velocità a tutti i costi può stridere positivamente. Quello che per molti ha rappresentato un agognato antidoto alle temute note audio dagli oltre 2 minuti in su, numerosi gli utenti che dal 2018 volevano la funzione già utilizzabile su telegram anche sulla chat di messaggistica istantanea, all'ex frontman romano dei Thegiornalisti non convince. Quel "vocale di 10 minuti", di cui cantava in "Felicità puttana", una delle hit più amate del gruppo scioltosi nel 2019, al doppio della velocità ci fa perdere qualcosa. E lo spiega in una stories su instagram che cosa intende: “Ascoltare i vocali a 1.5 o 2.0 è come guardare un film mentre stai scrollando su Instagram, è come ascoltare una canzone dal telefonino, è come fumare l’iqos, è come studiare Kant sul bignami, è come non voler affrontare il problema, è come prendere la strada più breve, è come non godersi il viaggio, è come non dare il giusto peso alle cose”.