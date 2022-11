Tonno, il migliore da prendere quando fai la spesa: lascia stare gli altri

Quale tonno comprare quando si fa la spesa. Ecco il migliore

Quando andiamo a fare la spesa e vogliamo comprare del tonno fresco è difficile capire se il prodotto che stiamo acquistando è veramente fresco o no. Devi solo conoscere i dettagli a cui i professionisti prestano attenzione quando acquistano il tonno rosso, usare il tuo intuito e i sensi della vista, dell’olfatto e del gusto.

Fondamentalmente ci sono alcuni dettagli importanti a cui dovresti prestare attenzione quando vai a comprare il tonno rosso in una pescheria o al supermercato adibito alla vendita di pesce fresco.

Il colore

Ci sono alcune cose che puoi osservare quando cerchi di riconoscere il tonno fresco da quello congelato. Innanzitutto, il tonno fresco dovrebbe avere un colore rosso brillante (rosso bordeaux sangue), mentre quello congelato è più opaco (rosso spento). In secondo luogo, il tonno fresco deve essere solido e rigido al tatto, mentre quello congelato è più morbido. Infine, di solito è possibile sentire l’odore di freschezza del pesce, quindi se il tonno ha un odore di mare, probabilmente è fresco.

Il prezzo

Usando il buon senso e sapendo che il tonno rosso è un prodotto di fascia alta, dovremmo diffidare dai negozianti che vendono tonno a € 8/ kg. Un tonno rosso di media qualità in pescheria dovrebbe costare circa 20 €/kg, e il prezzo aumenterebbe all’aumentare della sua qualità. Infatti il tonno rosso del Mediterraneo è considerato quello il più pregiato (con un costo di quasi 40 euro al chilo).

Essendo un tonno raro non può essere pescato tutto l’anno, ma solo in certi periodi. Il tonno pinna gialla invece, si pesca in tutto il mondo, ed è un tipo di tonno molto diffuso con un costo più basso rispetto a quello rosso. Infine c’è il tonno obesus che è quello più grasso.

L’etichetta

Un’etichetta corretta dovrebbe includere le seguenti informazioni: