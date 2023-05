Tonno in scatola, intossicazione terribile: ecco come evitarla

Tonno in scatola, attenzione alle intossicazioni

Il tonno in scatola costa poco, è pratico e ci vuole un attimo per metterlo a tavola. Tutti hanno delle scatolette in casa. Grazie ai suoi acidi grassi di omega-3 si rafforzano le funzioni degli occhi e del cervello. Gli omega-3, infatti, sono importanti anche per tenere sotto controllo la pressione sanguigna e i trigliceridi, per tenere in forma la salute del nostro cuore.

Tuttavia, è bene sapere che il tonno è un alimento da mangiare con misura perché se ingerito in quantità sproporzionata potrebbe causare gravi danni al nostro corpo: stiamo parlando di quella patologia che si chiama Sindrome Sgombroide. Di che cosa si tratta? E’ una intossicazione causata spesso dal consumo di tonno e non parliamo soltanto di pesci freschi ma anche di quelli in scatola o congelati; a causare tale sindrome non è solo il tonno ma anche alici, sgombro, sarde e altri piccoli pesci.

L’unico mezzo utile che abbiamo per evitare questa bruttissima intossicazione è mantenere la conservazione del pescato ad una temperatura costante che sia inferiore ai 4°C, fino al momento della sua consumazione. Per questo non bisogna mai comprare la marca di tonno che non è conservata correttamente ed è già scaduta.