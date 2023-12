Torino, a processo per palpeggiamento: "Le mie dita sono un artiglio"

Torino, 62enne a processo per aver palpeggiato un'agente immobiliare si difende: "Ho davvero la manomorta, le mie dita sono un artiglio"

Un 62enne di Torino è stato denunciato da un'agente immobiliare 60enne per molestie: la donna lo accusa di averla palpeggiata durante un sopralluogo per valutare la sua casa. Ma a processo per violenza sessuale l'uomo si difende: "Ho davvero la manomorta, le mie dita sono un artiglio". Ciò sarebbe dovuto a un trauma subito all'arto sinistro, ma le perizie del tribunale non sono riuscite a stabilire la sua capacità di movimento autonomo.

Consulenze tecniche, dunque, e persino perizie di medici legali, oltre a mesi di udienze non hanno portato ancora alla verità di quanto avvenuto in quel pomeriggio di giugno del 2020: la donna è stata toccata o solo sfiorata? La mano era aperta a "cucchiaio" o le dita hanno dato un pizzicotto? Si sa, per certo, che la presunta vittima è scappata da quella casa, che stava valutando per una vendita, urlando "Maiale", in preda al panico.