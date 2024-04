Torino, il 64enne stalker: "Si vestiva da clown, imitava It. Era ovunque"

Torino, la giovane stalkerizzata da un uomo 30 anni più grande: "Mi pedinava, non potevo fare niente"

Ricorda un celebre film dell'orrore ma purtroppo è tutto vero, un uomo aveva preso di mira una ragazza di Torino, molto più giovane di lui: 30 anni in meno. La terrorizzava travestendosi da clown, come nel celebre libro, poi diventato film It. L'incubo per la giovane comincia durante il periodo del lockdown, il 64enne che abita proprio di fronte alla ragazza si invaghisce di lei: "Come ti chiami? Che bella ragazza". Ma col passare del tempo - riporta Repubblica - gli apprezzamenti si trasformano in altro, l'uomo diventa il suo stalker. "Ero costantemente monitorata. Dal pianerottolo al cortile. Se uscivo, era davanti alla porta. Lo vedevo dallo spioncino. Seduto, mi aspettava per ore. Si travestiva con maschere e cappelli strani, come quello da clown. Io non uscivo di casa. Non potevo andare fuori, non potevo fare niente".

L'uomo comincia anche a pedinarla in strada. Lei - prosegue Repubblica - cambia addirittura casa ma lui scopre anche il nuovo indirizzo e si presenta anche lì. Manda anche lettere deliranti. Si presenta al bar e sotto casa della suocera. Finché non arrivano la denuncia e il processo. Per lo stalker arriva la condanna a un anno e quattro mesi. Alla vittima viene riconosciuta una provvisionale di 5 mila euro per i danni subiti: perché ha smesso di lavorare a causa dello stress derivato dal trauma, per la depressione e i disturbi alimentari.