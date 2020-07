Torino, in taxi con 3 chili di hashish: 3 arrestati

Trasportavano in taxi una valigia con 50 kg di hashish. Tre persone, due uomini ed una donna, sono state arrestate nella tarda serata di ieri dai carabinieri, in pieno centro, a Torino. Una pattuglia di militari dell'Arma in transito nella zona si è insospettita vedendo trascinare a fatica un trolley da una giovane coppia appena scesa da un taxi: i due si sono poi avvicinati all'ingresso di un residence dove li aspettava un uomo, sceso a dare una mano per il trasporto della valigia. A quel punto, con l'ausilio di una seconda gazzella del nucleo Radiomobile, i carabinieri hanno fermato i tre e gli hanno chiesto di aprire il bagaglio. All'interno 50 kg di hashish, suddiviso in panetti da 500 grammi ciascuno pronti per lo spaccio. I tre sono stati portati al Comando provinciale e arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Nella camera d’albergo di uno di loro sono stati trovati e sequestrati 3mila euro in contanti. La droga avrebbe potuto fruttare al dettaglio fino a quattrocentomila euro.