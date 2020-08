Torino, minaccia passanti con una spranga: arrestato 40enne

La polizia municipale di Torino ha arrestato un 40enne italiano, tossicodipendente e già noto alle forze dell'ordine, che ha minacciato con una spranga di ferro due ragazzi intervenuti dopo che l'uomo aveva picchiato il proprio cane. L'episodio é avvenuto in piazza della Repubblica, nel cuore del popolare quartiere di Porta Palazzo. Qui i due giovani hanno invitato l’uomo a smetterla di inferire sull’animale ma il 40enne ha reagito minacciandoli con una spranga di ferro. Alcuni passanti sono intervenuti in difesa dei due ragazzi e hanno convinto l’uomo a buttare per terra la spranga. Il 40enne, in evidente stato di agitazione, si è peró scagliato contro i due giovani nel tentativo di colpirli con dei pugni. Richiamati dalle urla, sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale che hanno bloccato l’uomo. Questi però è riuscito a liberarsi, afferrando una bottiglia di vetro rotta con la quale ha minacciato agenti e passanti. Il 40enne é stato nuovamente bloccato e arrestato per i reati di percosse, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Condotto in carcere, è ora in attesa del processo per direttissima. L'intervento ha scatenato l'ira di alcuni frequentatori della piazza, che hanno preso le difese dell’arrestato. Ristabilita la calma, un cittadino italiano di 53 anni è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.