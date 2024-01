Torino, neonato con poche ore di vita gettato nel cassonetto: è salvo

Neonato ritrovato vivo in un cassonetto della spazzatura vicino a Torino

Un neonato è stato ritrovato vivo dentro un cassonetto dei rifiuti da un operaio a Villanova Canavese, in provincia di Torino. Il fatto é avvenuto intorno alle 19:40 di sabato, quando l’uomo, richiamato dai lamenti provenienti dal cassonetto, ha trovato dentro un sacchetto di plastica il bambino, con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con il neonato che é stato subito trasportato all’ospedale di Ciriè. Nonostante le rigide temperature registrate negli ultimi giorni, il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

Come racconta la Stampa, il neonato aveva ancora "poche ore di vita, il cordone ombelicale ancora attaccato alla placenta". Salvato perché "un passante ieri pomeriggio ha sentito dei lamenti, si è avvicinato, ha aperto con cautela il portellone, “pensavo a un animale, ma animale è la persona che lo ha sbattuto lì” racconta ancora sconvolto l’uomo. Ha 49 anni, abita in un caseggiato poco lontano", spiega laStampa.

Il salvatore "ha afferrato lo smarphone, ha chiamato il 112, incerto se raccogliere quell’esserino e stringerlo a sé per dagli calore, e tutto il suo amore. Ma alla fine ha deciso di non strafare, “ho avuto troppa paura di fargli involontariamente del male”. Sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria, è arrivata l’ambulanza".