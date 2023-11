Torino, pestato perché si è fermato al semaforo: grave agente immobiliare

Torino, picchiato per un tamponamento: 47enne ricoverato in gravi condizioni

Marco Nebiolo, agente immobiliare di 47 anni e membro attivo del collegio edile dell'Api di Torino e del consiglio direttivo Fimaa, è stato brutalmente pestato lo scorso 24 novembre dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale in Corso Unita' d'Italia, alle porte di Torino. L'aggressione è avvenuta a seguito di un tamponamento, quando Nebiolo si era fermato al semaforo rosso.

L'incidente si è verificato quando la vettura di Nebiolo è stata tamponata da un'altra auto che non ha rispettato la segnaletica stradale. Dall'auto tamponante sono scese tre persone che, anziché affrontare la situazione in modo pacifico, hanno iniziato ad insultare e picchiare Nebiolo, causandogli gravi lesioni al cranio. A seguito dell'aggressione, l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino, dove sta attualmente ricevendo cure mediche.

La moglie di Nebiolo, Manuela Mareso, ha reso pubblico l'incidente attraverso i social media, cercando testimoni che possano fornire informazioni utili alle autorità per l'indagine in corso. "Mio marito e' ricoverato per un grave trauma a seguito di una aggressione subita venerdì 24 novembre in corso Unita' d'Italia all'altezza del museo dell'automobile. Cerco testimoni", ha scritto la donna. L'appello ha suscitato un'ampia risposta, con la speranza di raccogliere elementi utili alla risoluzione del caso.

L'aggressione subita da Marco Nebiolo è ora oggetto di indagini, con la speranza che gli autori vengano identificati e puniti. Nel frattempo il 47 enne lancia un messaggio ai suoi aggressori: "Mi spiace per chi mi ha fatto male, evidentemente sono persone che nella vita sono state più sfortunate di me".