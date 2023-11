Tortona, 56enne spara a due spacciatori travestito da poliziotto

Tortona, vendetta in modalità Far West: 56enne spara a due spacciatori africani

Una storia di giustizia "privata" da fumetto Tex, di quelli che al più si sentono giungere dagli Usa, dove tutti dispongono liberamente di armi e in certi Paesi il Far West non è mai tramontato davvero. E invece l'ambientazione di questa vendetta è Tortona, dove Lucio Gentiletti non sopportava più i comportamenti(illeciti) di due giovani ragazzi africani - di 31 e 23 anni - che "bazzicavano" per la città spacciando stupefacenti. Non solo, ad aver aizzato il 56enne sarebbe stata anche la relazione che uno dei due individui intratteneva con una ragazzina minorenne di sua conoscenza, che temeva venisse così manipolata e coinvolta nei loschi traffici.

Nella ricostruzione della vicenda compiuta dai carabinieri - riporta la Stampa - il 56enne si sarebbe presentato a casa dei due stranieri come appartenente alle forze dell'ordine esibendo la paletta della Polizia di Stato: una volta all'interno dell'appartamento ha sparato con una pistola all'indirizzo del trentunenne al colpendolo al mento, il quale è riuscito a fuggire da una finestra.

Quindi imbracciando un fucile a canne mozze Gentiletti lo ha rivolto contro l’altra vittima sparando a bruciapelo: il ventitreenne è stato colpito a un ginocchio perché reagendo è riuscito ad abbassargli il fucile evitando che il colpo lo ferisse nella parte alta del corpo.