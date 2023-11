Mazzoli di Zoo 105 furioso contro Selvaggia Lucarelli: "Donna sola, poverina"

"Rissa" tra Selvaggia Lucarelli e Marco Mazzoli di Zoo 105

La tensione è alle stelle tra Marco Mazzoli e Selvaggia Lucarelli, i protagonisti di un acceso scontro sui social che dura da oltre 24 ore. La giornalista ha acceso la miccia contestando non solo la candidatura di Mazzoli, ma anche di altri al prestigioso Ambrogino d'Oro, un riconoscimento conferito ogni anno dal Comune di Milano a chi ha contribuito in modo significativo alla città.

In risposta alle perplessità di Lucarelli, Mazzoli ha reagito con forza: "Non ho mai capito cosa fai nella vita e chi sei, qual è il tuo titolo. Giornalista di chi e di cosa? Opinionista? Che lavoro è il tuo? Ha iniziato a pubblicare una serie di critiche sulla sua pagina Instagram, lamentandosi delle candidature all'Ambrogino d'Oro quest'anno, definendo persone come il comico Pucci (tra gli altri) non meritevoli. Ha detto: 'Marco Mazzoli de Lo Zoo, il programma che bestemmia'. Sintetizzi 25 anni del programma più ascoltato in Italia dicendo che noi bestemmiamo. Ma dove hai sentito questa cosa? Ci candidano per le nostre azioni a favore dell'ambiente e degli animali. Che vuoi e chi sei? Lavora".

La risposta di Lucarelli non si è fatta attendere, con una serie di "prove" sulle bestemmie nel programma radiofonico di 105, pubblicate sulle sue storie Instagram. Mazzoli ha replicato: "E cosa fa la signora simpatica? Va a cercare un articolo di 10 anni fa - ride, sarcastico - in cui Santina, nota tra gli ascoltatori dello Zoo come vittima di scherzi telefonici, durante una chiamata in diretta tira una bestemmia. Usa questo articolo per sottolineare che siamo un programma di bestemmie. Poverina. Capisco, è una cosa brutta. La solitudine è terribile a 50 anni. Ti auguro sinceramente di trovare qualcuno, perché la solitudine fa fare queste figuracce".