Liguria, Toti noleggia un nuovo Suv. "Spesa da 1664 euro al mese"

"Se Mattarella stesse ancora un po' di tempo Draghi potrebbe finire il mandato. Ci prendiamo 3-4 anni per sistemare le cose in questo Paese. E magari Draghi sale al Quirinale o, perche' no, alla Commissione Europea..." E' l'auspicio del presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti espresso intervenendo a 'Alfabeto del Futuro', iniziativa promossa da La Stampa e dai quotidiani del Gruppo Gnn, che ha fatto tappa a Genova. Toti e' poi tornato sulla necessita' di "una grande costituente" nel centrodestra, dove "tutti insieme non valiamo uno dei due partiti dell'estrema destra", ha affermato.

Intanto, però, il Fatto Quotidiano scrive sul suo conto per un'altra vicenda. "Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è regalato un nuovo Suv. Una Mercedes modello Classe Gle V167 320 di cilindrata che, attraverso un noleggio a lungo termine di tre anni, costerà alle casse dell’amministrazione ligure quasi 60mila euro (59.907, 68 euro). A conti fatti 1.664 euro al mese", scrive il Fatto. "Un acquisto estivo, effettuato poco prima dell ’inizio di luglio. Dagli atti disponibili emerge che il contratto non è stato fatto attraverso la centrale nazionale degli appalti Consip, che non avrebbe avuto avuto macchine di “pari livello” di quella da sostituire, ma su Sintel, piattaforma d’appalti gestita da Aria Spa, società della Regione Lombardia".

Ma poi il Fatto specifica: "Il decreto, firmato dalla dirigente Maria Carmela Grieco, dà conto del fatto che il modello in questione “è uscito di produzione” e quindi occorreva cambiare macchina. Di tre preventivi allegati, quello di Unipolrental Spa risulta il più basso e viene scelto “ritenuta l’offerta congrua, in relazione al valore commerciale dell’autovettura, in linea con i prezzi del mercato e conforme a quanto richiesto in sede di gara”.

“Dopo aver visto il capo dell’opposizione fotografare furtivamente l’auto del presidente Giovanni Toti parcheggiata sotto la Regione negli spazi riservati –si legge in una nota di Regione Liguria precisa che l’automobile è stata regolarmente acquistata con decreto 3959/2021. Comprendiamo l’interesse del giornalismo investigativo della testata del suo ex giornalista, ma è altrettanto facile immaginare, in modo anche intuitivo, che l’auto venga utilizzata dal presidente per i suoi impegni istituzionali, macinando una media di 100mila chilometri l’anno”.