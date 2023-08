Totti-Blasi, lite su chi ha tradito per primo. Ilary perde la causa sui Rolex

Francesco Totti e Ilary Blasi: chi ha tradito per primo? Il tribunale dà torto a Ilary sui Rolex

Chi ha tradito per primo? Gravita intorno a questa domanda la causa tra Francesco Totti e Ilary Blasi, come racconta il Corriere della Sera. "Nei giorni scorsi la conduttrice tv ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito. Sostenendo che il loro matrimonio, durato quasi 17 anni, sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi, con cui l’ex 10 giallorosso l’avrebbe rimpiazzata".

Ma secondo il Corriere della Sera Totti starebbe preparando coi suoi avvocati una "dettagliata contro-richiesta" in cui metterà "nero su bianco anche una lista dei (presunti) flirt di Ilary. Con nomi e cognomi. Allegando i messaggini compromettenti scoperti sul cellulare della showgirl". Sempre secondo il Corriere della Sera, "nel documento, che verrà consegnato in queste ore, si farebbe quindi esplicitamente il nome di Cristiano Iovino, il tatuato e palestrato personal trainer romano di cui tanto si è scritto la scorsa estate. E forse anche del fascinoso attore Luca Marinelli, amico di Melory Blasi, sorella di Ilary".

Intanto, riporta il Giornale, il tribunale di Roma ha imposto l'affidamento congiunto dei Rolex, dando dunque torto alla richiesta di Blasi. "I Rolex non sono considerati regali per lei. Anzi, il Tribunale le ha ordinato di riportarli con urgenza in una cassetta di sicurezza cointestata. Confermando il compossesso, finché altra causa non ne stabilirà la proprietà". Blasi dovrà anche pagare le spese legali.