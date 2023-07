Totti, guerra infinita sui Rolex. Ilary non li ha mai restituiti

Il giallo dei Rolex di Totti. Ilary Blasi non li restituisce e fa ricorso: "Erano regali"

"I preziosi Rolex di Francesco Totti non si trovano più. Almeno 3, forse 5, non si sa bene dove siano finiti". Lo scrive oggi il Corriere della Sera, che spiega come "nemmeno il Capitano ricorda esattamente quanti ce ne fossero nella cassetta di sicurezza da cui Ilary Blasi li avrebbe prelevati di nascosto un anno fa. Tutti con cinturino da uomo. Di alcuni Totti possiede referenze, scontrini, ricevute, garanzie. Di altri, purtroppo per lui, no".

Blasi avrebbe dovuto rimettere i preziosi orologi nella cassetta di sicurezza dopo la decisione del giudice Francesco Frettoni, che lo scorso 1 giugno aveva stabilito per un controverso «affido congiunto», prima di deciderne la proprietà. Contro quella decisione però Blasi si era opposta facendo ricorso, perché ribadisce che quegli orologi, o almeno una parte, fossero regali per lei da parte dell’ex marito.

Come spiega il Corriere, "considerato che il valore complessivo degli orologi svizzeri contesi, tra cui un prestigioso Daytona Rainbow (venduto solo ai supervip), si aggira sul milione di euro, non è un dettaglio". Secondo fonti vicine a Totti, sarebbero 8, forse 10 o addirittura di più. Invece secondo Ilary, che comunque sostiene fossero regali per lei, sarebbero al massimo 4.

"In compenso, nel suo appello ha denunciato la sparizione di borse e gioielli di cui non si era accorta prima", aggiunge il Corriere della Sera.