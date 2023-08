"Tradisco il mio uomo quando sono in vacanza, ma smetterò quando ci sposeremo"

Le piccanti confessioni di una donna di Glasgow

“Mi piace tradire il mio uomo quando sono in vacanza”. A raccontarlo al Mirror è una 34enne di Glasgow di nome Georgie. Un’abitudine, la sua, ben nota nel gruppo di amici e che la accompagna da quando, poco più che ventenne, ha fatto un viaggio in Grecia con le amiche e ha conosciuto un ragazzo col quale si intratteneva in camera mentre gli altri andavano al mare. “Ci penso ancora adesso!”, ammette.

Georgie è sentimentalmente impegnata da cinque anni e non tradirebbe mai il proprio partner quando si trova in terra natìa. Come scrive il FattoQuotidiano, qualcosa però scatta in lei quando è all’estero.

“Probabilmente ci sono un sacco di piccoli motivi”, commenta. L’alcol, il sentirsi libera, ma anche “un desiderio sessuale davvero elevato” che viene fuori quando è in vacanza. Da non trascurare anche il fatto che “sono così lontana, e c’è una possibilità molto piccola di essere beccata a differenza di quando sono a casa”.

La 34enne non si sente in colpa per ciò che fa, anche se sa bene che il fidanzato “sarebbe devastato” se lo scoprisse. Al tempo stesso la donna ha promesso che quando si sposerà smetterà di tradire il proprio uomo.