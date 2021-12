Trafficanti di migranti arrestati in Francia: postavano gli sbarchi su TikTok!

Un terzetto di trafficanti di esseri umani è stato arrestato in Francia dopo aver commesso un errore fatale: avevano filmato le traversate illegali della Manica da parte dei migranti da loro sfruttati e le avevano postate su TikTok!

Un siriano di 22 anni e due curdi di 25 sono stati accusati di aver fatto entrare ben 545 persone nel Regno Unito in maniera illegale nel corso della scorsa estate. Nell’arco di cinque settimane, hanno infatti organizzato pericolosi viaggi su piccole imbarcazioni, stipate fino a 83 passeggeri per viaggio. Un comportamento che ha spinto gli inquirenti a parlare di “totale mancanza di rispetto per la vita umana” e che ha portato a 27 decessi, nel corso di un affondamento al largo della costa francese.

Un arresto davvero rocambolesco

I trafficanti sono stati arrestati per caso. Come spiega il giornale francese La Voix Du Nord, la polizia che li aveva fermati per un controllo di routine li ha trovati in possesso di numerose boe gonfiabili. Da lì è partita un’inchiesta congiunta tra Francia e Inghilterra, che ha portato alla scoperta di computer con i nomi di centinaia migranti illegali, nonché diverse SIM, utilizzate per non farsi intercettare. Ma la prova regina è stata trovata proprio su TikTok, dove il trio aveva postato i video dei viaggi della speranza che aveva organizzato.