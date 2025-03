Tragedia del Mottarone, svolta dopo 5 anni: indagate cinque persone. La nuova chiusura delle indagini

Tragedia del Mottarone, svolta dopo 5 anni

Nella nuova chiusura indagini - dopo che il gup di Verbania aveva restituito il fascicolo alla Procura per riscrivere il capo di imputazione - sono cinque gli indagati per la tragedia del Mottarone in cui il 23 maggio del 2021 morirono 14 persone.

La nuova chiusura indagine vede indagati Gabriele Tadini capo servizio dell'impianto, Luigi Nerini amministratore unico dell'impianto Ferrovie del Mottarone ed Enrico Perocchio quale direttore di esercizio dell'impianto e dipendente di Leitner, Martin Leitner e Peter Rabanser.

Le società Leitner e Ferrovie del Mottarone non sono più destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini essendo stati eliminati, dalla tesi dell'accusa, i riferimenti alla normativa sulla sicurezza del lavoro.