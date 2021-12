Tragedia Ravanusa, "siamo in ascensore". Donna incinta al nono mese dispersa

Tragedia Ravanusa, tra i dispersi una donna incinta al nono mese

Non si smette di scavare tra le macerie causate dalla tremenda esplosione dovuta ad una fuga di gas che ha distrutto intere case a Ravanusa in provincia di Agrigento, provocando la morte di 3 persone, mentre altre sei sono ancora disperse. Erano da poco trascorse le 20.40 di sabato sera. In un palazzo di quattro piani la vita scorreva normalmente, poi la tremenda esplosione, il boato e il buio. Al primo piano - si legge sul Messaggero - Rosa Carmina è riuscita a salvarsi: "Ero tornata a casa da poco. All'improvviso la luce è andata via, il tetto e il pavimento sono crollati e io sono rimasta intrappolata. Più tardi ho sentito delle voci: erano i vigili del fuoco, mi hanno liberata". Al secondo la cognata Giuseppa Montana, l'altra sopravvissuta. Al terzo il gruppo più numeroso: Enza Zagarrio (69 anni, morta), il marito Angelo Carmina, disperso. C'erano anche il figlio Giuseppe che insieme alla moglie, Selene Pagliarello, incinta al nono mese, era venuta a trovare i genitori. Testimoni dicono che la donna stesse uscendo: "Sono già in ascensore" aveva detto agli amici dal telefonino. Non ha fatto in tempo ad andarsene, lei e il marito sono dispersi.

Selene - prosegue il Messaggero - si apprestava a vivere una delle settimane più importanti della sua vita: mercoledì deve nascere il figlio che sta aspettando, venerdì sarà il suo compleanno perché è nata il 17 dicembre del 91. Nella primavera di quest'anno Selene si era sposata con Giuseppe Carmina e l'attesa del figlio era il regalo più bello. "Con Selene e Giuseppe - spiegano i conoscenti della coppia - il destino è stato particolarmente crudele. Non abitavano qua, erano solo venuti a salutare i genitori di lui. E stavano andando via, Selene stava uscendo, lo avesse fatto qualche decina di minuti prima il suo destino sarebbe cambiato, ora non la starebbero cercando tra le macerie".

LEGGI ANCHE

Pensioni, aumenti assegni da gennaio: vi sveliamo di quanto. LE CIFRE

David Rossi, emersi fatti gravi. Pm sotto esame. Santanchè: "Telefonai ma..."