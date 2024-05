Tragedia sull’Ortles, muore scialpinista di 26 anni caduto in un canale

Tragedia sull’Ortles, muore scialpinista olandese di 26 anni caduto in un canale

Uno scialpinista di 26 anni è morto nella mattina di domenica sull’Ortles in Alto Adige dopo essere caduto mentre stava effettuando un’escursione assieme a un’altra persona. La tragedia si è consumata a circa 3.700 metri lungo il ripido canalone ‘Minnigerode’ che scende dalla vetta posta a 3.905 metri.

La vittima è un cittadino olandese con passaporto italiano, Tom Arent Van de Plassche, residente da anni in Trentino dove lavorava per un'azienda di abbigliamento da montagna oltre a essere un atleta del trail runner e impegnato nella tutela dell'ambiente. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, l'uomo aveva raggiunto verso le ore 9 la vetta della montagna e insieme al compagno di escursione aveva iniziato la discesa lungo il versante sud. Probabilmente a causa della nebbia, lo scialpinista è caduto per poi precipitare per circa 500 metri. L'allarme è stato lanciato da un altro gruppo. I soccorritori sono giunti da Solda anche con l'elisoccorso 'Pelikan 3' ma l'escursionista era già deceduto. La salma è stata trasportata al vicino ospedale di Silandro.