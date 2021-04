Trapani, giornalisti intercettati. Spiati anche brani delle indagini su Regeni

La procura di Trapani indaga su una oscura vicenda nella quale ci sono giornalisti italiani intercettati dalle forze dell’ordine nel periodo in cui raccontavano la rotta migratoria nel Mediterraneo e le condizioni nelle quali i migranti venivano detenuti nei lager libici. A rivelarlo è Domani che ha avuto accesso a centinaia di pagine di telefonate intercettate, trascritte e depositate nell’inchiesta trapanese. Non solo. Ci sarebbero anche pagine con brani relativi alle inchieste su Regeni.

"Andrea Palladino, cronista di sicura affidabilità e professionalità, sulle pagine del quotidiano 'Domani' ha rivelato come, nell'ambito di una inchiesta sulle Ong condotta dagli inquirenti di Trapani, sarebbero state intercettate le conversazioni di diversi giornalisti. Chi e perché ha disposto tali misure? Si volevano scoprire le fonti, violando il segreto professionale? A che titolo sono state trascritte le intercettazioni relative ai colloqui tra la cronista Nancy Porsia e la sua legale Alessandra Ballerini? Perché, particolare ancora più inquietante, sono stati trascritti brani relativi alle indagini su Giulio Regeni?". Così in una nota l'Fnsi. "Non spetta a noi emettere sentenze -dice la Federazione Nazionale della Stampa- ma riteniamo opportuno che le autorità di garanzia chiedano chiarimenti e li rendano pubblici. La Federazione nazionale della Stampa italiana fornirà alle colleghe e ai colleghi ogni supporto e sosterrà tutte le iniziative che intenderanno promuovere".