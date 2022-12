Trapani, uccide la moglie con 12 coltellate all'addome: arrestato il marito

Femminicidio a Trapani, la donna è morta pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorsi

Ernesto Favara, 63 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie 29enne Maria Amatuzzo con dodici coltellate all'addome: secondo i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, avrebbe ammazzato la donna nel pomeriggio di ieri all'interno della loro casa nella frazione balneare Marinella di Selinunte per motivi passionali. Favara è stato bloccato e disarmato mentre ancora si aggirava nei pressi della propria abitazione impugnando l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare la donna, morta in pochi minuti a causa delle gravissime lesioni. L'uomo si trova ora nella casa circondariale di Trapani a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima.