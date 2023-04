Trattativa Stato-mafia, non è finita. Chiesto appello-bis per vertici del Ros

Trattativa Stato-mafia in Cassazione. La Procura Generale ha chiesto l'appello-bis per gli ex vertici del Ros assolti

Sulla trattativa Stato-mafia non è finita. La Procura Generale di Cassazione ha chiesto un nuovo processo d'appello per il generale dei carabinieri Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l'ufficiale Giuseppe De Donno, tutti ex vertici del Ros (Raggruppamento operativo speciale), nell'ambito del procedimento sulla trattativa Stato-Mafia. Il rappresentate dell'accusa ha chiesto invece la conferma dell'assoluzione per l'ex senatore Marcello Dell'Ultri.

All’esame della sesta sezione penale c’è la sentenza di 2.791 pagine emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, che il 23 settembre 2021 ha ribaltato la decisione di primo grado assolvendo “per non aver commesso il fatto” l’ex senatore Marcello Dell’Utri, storico braccio destro di Silvio Berlusconi, e “perché il fatto non costituisce reato”, gli ex generali del Ros dei Carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni e l’ufficiale Giuseppe De Donno. Sono state confermate solo le condanne al boss corleonese Leoluca Bagarella (ridotta da 28 a 27 anni) e quella al medico Antonino Cinà (12 anni).

“Non mi aspetto nulla. Il mio stato d’animo? Molto buono”, ha detto il generale dei Carabinieri Mario Mori entrando in Cassazione dove oggi, 14 aprile, si tiene l’udienza per il processo sulla trattativa tra Stato e mafia.