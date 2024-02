Trattori a Roma giovedì, ma divisi. Si complica la vita di Mr. Coldiretti

I trattori vanno avanti: protesta giovedì a Roma. C'è anche l'ex leader romano di Forza Nuova

Protesta giovedì, alle ore 15, al Circo Massimo per gli agricoltori che fanno capo ai Comitati Riuniti Agricoli (Cra) Agricoltori traditi, 'capitanati' tra gli altri da Danilo Calvani. Lo afferma all'Adnkronos lo stesso Calvani sottolineando che "questa è la risposta alla pagliacciata di venerdì, all'incontro del ministro con le sigle sindacali per decidere ciò che gli agricoltori stanno contestando". "La nostra sarà solo la prima manifestazione nazionale di una serie: non molliamo", conclude.

Ci sarà anche l'ex leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, oggi 'Ancora Italia', alla manifestazione indetta dagli agricoltori al Circo Massimo. "Popolo e agricoltori uniti come non mai. Trattori e Tricolori contro Bruxelles e questo governo di venduti - scrive Castellino in una nota - Contro tutti i partiti e tutti i sindacati per il lavoro, la libertà e il futuro! Che sia una piazza assolutamente pacifica, senza violenza. Provocatori e infiltrati saranno tenuti lontani dalla mobilitazione".

"A causa dei reiterati attacchi di stampa faziosa al soldo del governante di turno circa il coinvolgimento nella mobilitazione agricola del Cra di personaggi o sigle estremiste, ribadiamo ancora una volta di non aver stretto alcun accordo con partiti politici, sindacati o movimenti che hanno riferimenti politici o estremisti sia di destra che di sinistra". E' quanto si legge in una nota diffusa dagli agricoltori del Cra (Comitati Riuniti Agricoli). "Le dichiarazioni di appoggio alla nostra mobilitazione da parte di soggetti o sigle sopraelencate sono frutto di esternazioni personali dalle quali prendiamo le dovute e necessarie distanze in quanto lontanissime dal nostro modo di interpretare la mobilitazione nazionale per l'agricoltura", conclude la nota.

I trattori complicano la vita di Prandini di Coldiretti, vicino a Meloni

Ma intanto c'è qualche divisione in Riscatto Agricolo. C'è chi ha contestato apertamente gli incontri e le strette di mano col ministro Lollobrigida. La linea dura della protesta crea qualche problema a Coldiretti, scrive il Corriere della Sera, che si concentra sulla figura di Ettore Prandini, 51 anni, figlio di Giovanni Prandini, due volte ministro dc, colonna di sostegno del Caf, il patto politico tra Craxi, Andreotti e Forlani.

Secondo il Corriere, tra Prandini e Giorgia Meloni "c’è un’intesa particolare. Meloni accorse proprio a un’iniziativa della Coldiretti a Milano, tra parco Sempione e il Castello Sforzesco, subito dopo la vittoria elettorale: «Mai come in questo momento dovremo mettere da parte le nostre simpatie politiche ed essere al fianco del futuro governo», disse Prandini. E nell’ottobre scorso Meloni era al Circo Massimo, ancora da Ettore, ad ascoltarlo seduta in prima fila mentre lui rassicurava: «Si parla di governi tecnici, ma noi vogliamo la stabilità, Giorgia. Saremo al tuo fianco perché questo governo duri cinque anni»".

Prosegye il Corriere della Sera: "Si racconta pure, boatos, che Ettore abbia rifiutato di fare il ministro, e sia corteggiato da Fratelli d’Italia per una candidatura alle Europee". E lui sarebbe "un po’ spiazzato dai trattori, che fanno girare anche fogli prestampati per cancellare l'iscrizione alla Coldiretti.