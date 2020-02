Sassari, tre pitbull creano il panico in centro. Aggredite due persone

Paura ieri sera nel centro di Sassari. Tre pitbull vaganti hanno aggredito due persone che incrociavano la loro strada e ferito gravemente anche un cagnolino. Il giovane e la donna sono stati soccorsi dal 118 e riportato varie escoriazioni e ferite, ma le loro condizioni non sembrano gravi. Lesioni importanti, invece, le ha riportate il cagnolino che portava a passeggio uno dei due aggrediti, che è stato affidato alle cure dei veterinari. Solo uno dei tre cani aggressori è stato bloccato e e portato in un canile, mentre gli altri due sono ancora in libertà e sono stati segnalati in varie zone della città. Gli agenti di polizia sarebbero risaliti al proprietario del pitbull catturato che rischia gravi sanzioni.