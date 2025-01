Treni, si salvi chi può: guasto sulla Roma-Napoli. Ancora maxi ritardi sulla linea ad Alta velocità

Treni, si salvi chi può: guasto sulla Roma-Napoli

Continuano i disagi per i viaggiatori ferroviari dopo i recenti problemi che hanno interessato diverse tratte. Sabato scorso, un guasto sulla linea a Milano ha paralizzato la circolazione, mentre martedì sera si è verificato un blocco alla stazione di Roma Termini.

Oggi, la situazione non migliora: la circolazione è rallentata in direzione Napoli a causa di un guasto alla linea nei pressi di Cassino. Ferrovie ha fatto sapere di aver richiesto l'intervento dei tecnici per ripristinare la normale circolazione e che i treni Alta Velocità potrebbero registrare un aumento dei tempi di percorrenza fino a 25 minuti. Inoltre, sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna, la circolazione ha subito un rallentamento di oltre 30 minuti, con treni che hanno accumulato un ritardo fino a 25 minuti.