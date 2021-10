Proteste Trieste, i portuali non mollano: strappato un incontro con Patuanelli

Trieste, proteste portuali no Green Pass: verso l'incontro con il Governo

Sabato 23 ottobre il ministro dell'Agricoltura, Patuanelli, sarà a Trieste, per incontrare i manifestanti no Green Pass. L'annuncio arriva dal leader della protesta, Stefano Puzzer, dopo l'incontro con il prefetto della città Valenti. I manifestanti hanno lasciato piazza dell'Unità d'Italia, spostandosi verso Porto Vecchio.

Nel comunicato diramato dalla protesta organizzata nella giornata di ieri viene inoltre chiesto che "insieme al ministro Patuanelli all’incontro sia presente anche il ministro della Salute Speranza od equipollente". Oggi la ministra dell'Interno Lamorgese riferirà in question time al Parlamento la decisione dell'incontro.

Infine i manifestanti comunicano che "in questi giorni organizzeremo un corteo perché la protesta non si ferma e continueremo a monitorare la situazione. Insieme fino al l’abrogazione di queste leggi discriminatorie e liberticide". "Non dico che questo sia un punto di arrivo", dichiara Puzzer, leader della protesta dei portuali di Trieste, "ma questa è la prima piazza che riesce a parlare con il Governo e a chiedergli, guardandolo negli occhi, di cancella il Green Pass".