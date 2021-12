Trieste, operaio muore schiacciato da una gru

Incidenti lavoro a Trieste, operaio muore schiacciato da gru: è successo nella zona del molo Terzo

Un operaio di circa 60 anni e di origini venete è morto in Porto Vecchio a Trieste schiacciato da una gru. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10 nella zona del molo Terzo. Da una prima e sommaria ricostruzione, l'operaio stava lavorando sotto il braccio meccanico di una gru quando questo si è piegato, provocando il terribile incidente. Sul posto le forze dell'ordine, i sanitari del 118. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato sciopero.

Trieste, lavoratori portuali in sciopero dopo la morte dell'operaio

I lavoratori del porto di Trieste, dopo la morte avvenuta nelle scorse ore dell'operaio nel molo 3 del porto, hanno proclamato lo sciopero generale a partire dalle 12, per tutta la giornata. "Presso il molo 3 del porto di Trieste (Adriaterminal) è morto un lavoratore operante per una ditta di smontaggio delle gru. Un'azienda non portuale” scrivono in una nota le organizzazioni sindacali portuali. “L'incidente – viene precisato - è avvenuto al di fuori del terminal ma in area adiacente. Il lavoratore è un lavoratore esterno, sembra di una ditta veneta, impiegata per lo smontaggio delle gru da cantiere. Riteniamo che tale fatto sia assolutamente grave. L'ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto. Le organizzazioni tutte: Usb, Cgil Cisl e Uil hanno deciso di proclamare uno sciopero generale del porto di Trieste a partire dalle ore 12 per tutta la giornata”.