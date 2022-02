Truffa Superbonus da 440 mln, "questo virus porta bene. Ne ho approfittato"

Truffa Superbonus da 440 mln, 35 arrestati e 78 indagati

Scoperta una maxi truffa ai danni dello Stato, relativa al Superbonus per l'edilizia. La svolta nell’inchiesta della Procura di Rimini, guidata da Elisabetta Melotti, è arrivata grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Entrate. Significativi - si legge sul Corriere della Sera - i numeri: 35 arrestati (fra carcere e domiciliari) e 78 indagati. Ricostruito dagli esperti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, guidato dal colonnello Alessandro Coscarelli, il meccanismo fraudolento. "A me questi due anni, l'inizio del coronavirus ha portato bene. Ne ho approfittato, sono diventato uno squalo" confidava l’imprenditore Nicola Bonfrate al telefono. Il gip Manuel Bianchi, che per lui conia l’espressione «habitué della frode», parla di «una sorta di ludopatia da reato» e prescrive nei suoi confronti e dei suoi collaboratori, gli arresti in carcere.

Un canovaccio semplice perché - prosegue il Corriere - semplificato era l’accesso ai bonus e superbonus governativi: Bonfrate e gli altri facevano arrivare i crediti di imposta (a percentuali variabili, secondo la tipologia di aiuto per il quale concorrevano) a un gruppo di società intestate a prestanome, buone solo per vantare i requisiti richiesti, quindi incassavano un credito telematico che valeva moneta sonante. Infine, sempre stando alla ricostruzione degli inquirenti, investivano quel credito in criptovaluta e metalli pregiati, oro incluso. Le indagini proseguono, mentre a Roma, qualche settimana fa, dalla Procura era arrivato un sequestro di oltre un miliardo di euro in relazione a crediti derivanti da bonus fiscali sempre in materia edilizia.

