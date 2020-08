Tunnel sotto lo stretto di Messina, ecco come funzionerebbe: video

Da quando il premier Conte, ospite a La Piazza di Affaritaliani.it, ha rilanciato l’ipotesi del ponte sullo stretto di Messina o, meglio, del tunnel sottomarino, si sono rincorse le ipotesi sul suo possibile funzionamento. L’agenzia Vista ha diffuso un video per mostrare, in una simulazione, come funzionerebbe il collegamento, con il passaggio per le automobili e quello per il trasporto pubblico, come la ferrovia.