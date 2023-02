Turchia, ritrovato il cadavere di Atsu: lutto nel mondo del pallone

Nel terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, che ha provocato oltre 45mila vittime, è morto anche Christian Atsu, il calciatore ghanese ex Newcastle e Chelsea. Il giocatore era disperso: il suo corpo è stato ritrovato tra le macerie dell’edificio in cui viveva ad Antiochia, come ha confermato il suo agente Murat Uzunmehmet.

Il ghanese, 31 anni, giocava nell’Hatayaspor, club della massima serie turca. "È con dolore che annuncio il ritrovamento questa mattina del corpo di Christian. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Vorrei ringraziare tutti per le preghiere e il sostegno", ha scritto l’agente.

"Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. I suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. È stato trovato anche il suo telefono", ha continuato.

Secondo i media turchi, il 31enne ex giocatore di Chelsea e Newcastle in Inghilterra era sotto le macerie della residenza dei Rönesans, una torre di 12 piani crollata a causa del terremoto. L'ambasciata del Ghana in Turchia e la Federcalcio del Ghana hanno inizialmente affermato che l'attaccante era stato trovato vivo, ma questa informazione si è successivamente rivelata falsa.

"Tutti i membri del Chelsea Football Club sono sconvolti dalla tragica scomparsa del nostro ex giocatore Christian Atsu. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici", scrive il Chelsea in un post su Twitter.

Everyone at Chelsea Football Club is devastated to learn of the tragic passing of our former player, Christian Atsu. Our thoughts go out to his family and friends.