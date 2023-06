Turista ordina un cappuccino e la pasta: ecco la reazione del cameriere. Video

L'influencer chiede "pasta and cappuccino". La reazione del cameriere lascia senza parole: "Siamo lenti ..."

Pasta e cappuccino. Una coppia che fa scoppiare sempre la bufera. A dimostrarlo la gag in cui è rimasta coinvolta la famosa influencer americana “The pasta queen”, che intenta a mangiare pasta al pesto chiede al cameriere un cappuccino. La reazione scioccata di quest'ultimo ha dell'esilarante: “Con la pasta?“, chiede lui. “Dopo la pasta?“, suggerisce ancora, visibilmente contrariato per poi aggiungere portandosi le mani al petto, rassegnato all’idea di doverlo servire, “che dolore che mi fa”.

“Eh siamo lenti – le parole del cameriere italiano alla cliente quando si presenta al tavolo dopo diversi minuti – Abbiamo tirato più possibile per non farvi mangiare il cappuccino con la pasta“. “Non riesco a credere di essere stata coinvolta in questa gag”, conclude l’influencer.