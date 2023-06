“Tutte le droghe fanno male”, lo spot del governo con Mancini scatena il web

"Tutte le droghe fanno male", ironia social sullo spot con Mancini. VIDEO

La nuova campagna di comunicazione di Palazzo Chigi contro le droghe non è passata inosservata. Ma in negativo, visto che lo spot - intitolato "Tutte le droghe fanno male, scegli le emozioni vere" e presentato il 26 giugno in occasione della Giornata internazionale contro l’uso e il traffico di droghe – è finito sotto una pioggia di meme e commenti ironici su tutti i social media.

GUARDA IL NUOVO SPOT DI PALAZZO CHIGI CONTRO LA DROGA

Nel filmato si vede Roberto Mancini, ct della Nazionale di calcio, che mette in guardia i ragazzi dai pericoli delle droghe. Il suo video viene visto da un gruppo di amici, che decide a sua volta di pubblicare un proprio video per ribadire il messaggio. Infine, è Mancini a tornare ancora una volta sullo schermo per invitare tutti gli spettatori a seguire lo stesso esempio e stare lontano dalle droghe.

La reazione dei social è spietata: "Con questo spot Mancini mi ha fatto venire voglia di drogarmi davvero", scherza un utente. Un altro pubblica il meme con il giudice di Masterchef Joe Bastianich, che commenta: "È come film di orrore". Tra i tanti commenti ironici che sono spuntati sui social anche quello tagliente di Selvaggia Lucarelli: "Dopo 'sto video ho un'irrefrenabile voglia di bucarmi..." .