Tweet Berizzi su Verona, "Karma per cittadini nazifascisti". Insorge la destra

Il nubifragio che ha messo in ginocchio i veronesi''? Frutto del karma causato dai loro concittadini ''nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio''. Polemiche social dopo il tweet postato oggi dall'inviato di 'Repubblica' Paolo Berizzi che su twitter, sotto una foto che ritrae un marciapiede ricoperto di ghiaccio scrive: ''Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma''.

Indignata Giorgia Meloni che postando il tweet del giornalista sul suo profilo twitter definisce le parole di Berizzi gravissime e inaccettabili: ''"Ed ecco a voi la 'solidarietà' di un inviato di 'Repubblica' nei confronti dei cittadini veneti. Solo io reputo gravissimo e inaccettabile che un giornalista si esprima con simili termini nei confronti di una comunità colpita da una calamità? Ma un briciolo di vergogna no?!'', dice la leader di Fdi. Anche Matteo Salvini attacca il post di Berizzi : "Questo sarebbe un ''giornalista'' e scriverebbe su Repubblica. Che orrore, quanto odio. Mancava scrivesse #colpadisalvini... Il suo commento è talmente stupido da non meritare commenti, semmai pena, tristezza e compassione".





Grande disappunto anche da parte vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana che, commentando il post dell'inviato di 'Repubblica' sottolinea: ''Con queste frasi fomenta odio, alimenta pregiudizi e strumentalizza disgrazie''. Ma sui social si moltiplicano le critiche, da Storace a Borghi, da Gervasoni a Crosetto, Capezzone, Pierluigi Battista e tanti altri.